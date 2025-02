Juventusnews24.com - Spettatori Juve Empoli: oltre 40mila all’Allianz Stadium anche per il lunch match di Serie A. Il dato sui tifosi presenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24. Ilsuiallo stadio per ilodiernoGrande risposta di pubblicoper, ildell’Allianzvalido per la 23ª giornata dellaA 2024-2025. È arrivato ilsui biglietti venduti per la sfida. Sono 40.160 iper ildell’Allianz, di cui 40.032 tagliandi per idi casa e 128 per il settore ospiti. Irispondono sempre presenteall’ora di pranzo.Leggi suntusnews24.com