Spettacolo ippodromo. Favoriti e protagonisti

L’di San Rossore propone oggi un programma stimolante, tecnicamente valido ma anche spettacolare in certe sue proposte. Nel premio Unione Industriale Pisana, per cavalli di 3 anni sulla distanza del doppio chilometro, si confrontano puledri che hanno forti ambizioni di crescita e sono in cerca di una conferma. Ancora una prova sui 2000 metri, ma riservata ai cavalli di 4 anni e oltre, è il premio Banca Popolare di Lajatico. In questo caso le diverse condizioni di forma consentono di formulare pronostici più saldamente ancorati anche se il responso della pista seguirà poi percorsi imperscrutabili. Sia l’Unione Industriale che l’Istituto di Credito sono tradizionali supporter dell’ippica pisana della quale riconoscono anche il ruolo sociale ed economico svolto sul territorio, pertanto presenti da molti anni nei programmi della riunione di corse.