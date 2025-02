Ilrestodelcarlino.it - Spettacoli teatrali per bambini e famiglie. Ecco gli appuntamenti di oggi in provincia

Diversi glidicon il teatro per. Al Ruggeri di Guastalla alle 16,30 va in scena "Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare, una produzione Schedìa Teatro. Vessato dall’ennesima sconfitta, il Lupo Cattivo decide di darci un taglio e di proclamare un severo sciopero di protesta. A questa notizia, il Re proclama grandi festeggiamenti in tutto il regno delle fiabe, ma poi dovrà ricredersi. Al teatro di Scandiano alle 16 è in programma "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi", in cui alcuni noti personaggi delle fiabe si rincorrono nelle varie storie. Al circolo Pigal di via Petrella a Reggioalle 16 "Risate in valigia" dell’Altro Clown, personaggio buffo e pieno di poesia, che si improvvisa musicista, mago, funambolo, maestro di arti marziali, investigatore e persino motociclista spericolato.