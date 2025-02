Liberoquotidiano.it - "Speriamo non l'uccello": il dottore imbarazza Ossini a Unomattina

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lo dice la scienza, certo. E ogni tanto con la scienza si può anche ridere. Momenti di un certo imbarazzo a, il contenitore mattutino di Rai 1. In studio e pure a casa, immaginiamo. Ospite del conduttore Massimilianoè il dottor Claudio Franceschi, professore di Immunologia presso il Dipartimento di Patologia Sperimentale dell'Università di Bologna. Nel suo campo, un luminare, nonché vecchia conoscenza della trasmissione a cui ha partecipato più volte in passato. L'argomento è serio e interessante, l'invecchiamento degli organi del corpo umano. Ma il professore, con un motto di spirito tanto volgare quanto insospettabile, la butta in vacca trasformando pochi secondi in un “meme” virale sui social. «Abbiamo scoperto che ogni organo ha un suo orologio e che in ogni persona c'è un organo che è un po' più vecchio degli altri», spiega l'immunologo, serissimo.