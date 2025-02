Ilrestodelcarlino.it - Speranza a Bologna: il monastero che riapre per malati e famiglie

, 2 febbraio 2025 – Tremila e cinquecento metri quadrati coperti, più un giardino di altri tremila. Ildella Visitazione non è soltanto un luogo dove il tempo si è fermato, ma un gioiello dove prenderà vita un futuro fatto di solidarietà. “Abbiamo imparato che la vita è vita sempre e diventa più forte nell’incontro – spiega Giacomo Faldella, presidente di Fondazione Sant’Orsola –. Per questo, d’accordo con l’Arcidiocesi, vogliamo donare alla città uno spazio di accoglienza e incontro, aperto a bambini e anziani, alle persone sane e a quelle con malattia”. Per svelare e raccontare il, dal 15 febbraio al 9 marzo, ogni sabato (dalle 16 alle 20) e ogni domenica (dalle 10 alle 14) ecco le visite di ‘ExClausura’ affidate a Valerio Grutt, tra installazioni e performance.