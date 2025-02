Oasport.it - Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1500 metri a Milwaukee. Arianna Fontana migliora

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio di(USA), tappa della Coppa del Mondo di. In casa Italia, detto del podio (terzo posto) di una fantastica Francesca Lollobrigida nei, da rimarcare la crescita dinella medesima distanza della Division B.La campionessa valtellinese, che da questa stagione ha deciso di conciliare le gare del pattinaggio di velocità pista lunga e lo short track, ha stabilito il suo nuovo personale di 1:56.62, concludendo al secondo posto della graduatoria “cadetta” a soli 0.39 dalla tedesca Marlen Ehseluns. Sedicesimo tempo, invece, per Veronica Luciani.Sul versante maschile,Diha concluso in top-10 neidella Division A. Per il 25enne nostrano un crono da 1:44.