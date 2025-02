Secoloditalia.it - Spavento per il vicepremier Tajani: il figlio calciatore si accascia in campo, poi la corsa in ospedale

Momenti terribili, quelli vissuta dalla famiglia del ministro degli Esteri eAntonio: suoprofessionista, Filippo, ha avuto un malore inmentre stava giocando a calcio con la sua squadra, il Ferentino. Il 31enne è stato trasportato con l’elicottero dell’elisoccorso all’Gemelli di Roma.e laindeldelIldel ministro degli Esteri “intorno alle ore 12.30 è giunto presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a seguito di una lipotimia. Al signorsono stati fatti gli accertamenti e prestate le cure del caso. E’ in buone condizioni generali e non corre pericoli di vita”, riferisce il Gemelli in una nota. Filippoè “cosciente” e viene ”sottoposto ad accertamenti ed esami”, apprende l’Adnkronos da fonti della Farnesina.