Iltempo.it - Spavento per il figlio di Tajani: scontro di gioco e intervento dell'eliambulanza. È cosciente

Leggi su Iltempo.it

Momenti di grande apprensione durante la sfida di Eccellenza tra Paliano e Ferentino. Al 38° minuto del primo tempo, la gara di calcio è stata interrotta a seguito di un violentodiche ha coinvolto due calciatori. Ad avere la peggio è stato Filippodel ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, rimasto a terra privo di sensi. Immediato l'dei soccorsi: viste le condizioni del giovane, si è reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale “Gemelli” di Roma. Un'è atterrata sul terreno dio stadio “Tintisona” per garantire il trasferimento nel minor tempo possibile. I soccorsi sono arrivati dopo circa mezz'ora e, valutata la situazione, è stato deciso il trasferimento immediato al “Gemelli”. Il ministro, che non era presente alla partita, si è messo in viaggio per raggiungere ilin ospedale.