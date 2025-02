Bresciatoday.it - Spacca a sassate la vetrina per rubare: arrestato un 22enne

Leggi su Bresciatoday.it

Ha infranto aladi un negozio, in pieno centro a Brescia, con l'obiettivo di svaligiarlo. Protagonista del tentato furto un uomo di 22 anni, che durante la notte si è introdotto con la violenza in uno dei negozi della centrale corso Palestro per appropriarsi di alcuni prodotti. .