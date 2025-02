Anticipazionitv.it - Sophie Codegoni ha ritrovato l’amore? Avvistata con l’ex di un’attuale gieffina

Leggi su Anticipazionitv.it

Il gossip susi accende dopo un video condiviso dall’esperto di gossip Amadeo Venza. Nelle sue Instagram Stories, ha mostrato una clip in cuiviene vista scendere le scale di un locale chiamato Vesta. Accanto a lei ci sarebbefidanzato di un attuale concorrente del Grande Fratello. Lei, attualmente nella Casa, ha recentemente parlato della sua sofferenza per la rottura con il 37enne di Monza.Il video di Amadeo Venza e la segnalazione suAmadeo Venza ha pubblicato un video che mostrain compagnia di Carlo Motta. La sua didascalia ironica ha subito attirato l’attenzione: “CONDI HELENA, CARLO MOTTA! AVVISATE HELENA COSÌ HA ALTRE CLIP PER PROSEGUIRE LA SUA AVVENTURA NEL GF!”. L’incontro tra i due ha acceso il gossip, facendo ipotizzare una possibile nuova frequentazione per