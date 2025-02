Quotidiano.net - Somalia, raid Usa contro l’Isis. Trump: “Ho ordinato di uccidere un leader dei terroristi. Era in una caverna. Biden non ci era riuscito”

Roma, 2 febbraio 2025 -aereo Usa involuto da Donald: "Stamane hounaereo di precisioneuno deidell'Isis e altriin". Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato: "Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, hanno minacciato gli Stati Uniti e i nostri alleati. Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivono e ucciso moltisenza, in alcun modo, danneggiare i civili. Il nostro esercito ha ricercato questo capo dell'Isis per anni, mae i suoi compari non hanno agito abbastanza rapidamente per portare a termine il lavoro. L'ho fatto io! Il messaggio all'ISIS e a tutti gli altri che attaccherebbero gli americani è 'TI TROVEREMO E TIMO!'". Il governo della regione semi-autonoma del Puntland, in, ha confermato che gli attacchi sui monti Golis hanno ucciso "figure chiave" del gruppo di Daesh.