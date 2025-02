Quotidiano.net - Solo 40 pullman a Roccaraso, tiktoker attacca il sindaco: “Devi chiede scusa a Napoli”

(L’Aquila), 2 febbraio 2025 - Quarantaarrivati questa mattina a, un'affluenza contenuta rispetto all’invasione record di domenica scorsa. Molti turisti hanno preferito il Molise. “Si torna alla normalità”, annuncia il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che si trova oggi nel centro montano abruzzese per monitorare la situazione. Ma i riflettori non sembrano spegnersi sul fenomeno. Ieri la procura ha aperto un’inchiesta per riciclaggio ed evasione fiscale, oggi ilè statoto dalpartenopeo Anthony Sansone, che lo ha accusato di avere screditato l'immagine dei napoletani nel mondo: “re”. E il primo cittadino Di Donato ha replicato: “Non ho offeso mai il popolo napoletano.accetta e rispetta tutti quanti”.