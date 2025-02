Ilrestodelcarlino.it - Soffocava con la pizza. Salvato da un finanziere

Aveva appena parcheggiato la macchina nei pressi di piazzale Loreto, al Piano, per aspettare la moglie. Il brigadiere capo Giuseppe Petruccelli, in forza al comando di Ancona della Guardia di Finanza, ha sentito due signore urlare disperate. "Chiedevano aiuto, c’era un uomo che stava soffocando". Il militare lo hapraticandogli la manovra di Heimlich, una tecnica di disostruzione che viene insegnata durante i corsi sanitari. "Quell’uomo era piuttosto anziano (ha 85 anni ndr)– racconta il brigadiere– e da quanto ne so stava mangiando un pezzo diquando si è sentito soffocare. Non riusciva a respirare, era diventato cianotico. L’ho preso da dietro. Non nascondo che facevo un po’ difficoltà a tenerlo: era piuttosto pesante. Ho cercato di alzarlo e nel frattempo gli gli ho dato 4-5 colpi.