Oasport.it - Snowboardcross: Michela Moioli è quarta in gara-2 a Beidahu. Vince ancora Charlotte Bankes

Due gare, due vittorie:fa bottino pieno nella tappa di Coppa del Mondo diin quel di. In terra cinese la britannica non ha avuto rivali in questo weekend, dominando in lungo e in largo e andandosi a prendere anche la vetta della classifica.La campionessa del mondo 2021, come accaduto anche ieri, sin dai quarti di finale ha sbaragliato la concorrenza. Nell’ultimo atto partenza-arrivo sempre davanti per la francese naturalizzata britannica che, soprattutto nel rettilineo conclusivo, ha fatto il vuoto.Alle sue spalle troviamo l’australiana Josie Baff e a completare il podio l’elvetica Sina Siegenthaler che hanno preceduto una più che delusa.Non è riuscita infatti a bissare, nonostante una giornata che era iniziata al meglio, il podio di ieri la bergamasca:era partita bene nell’ultimo atto (per lunghi tratti seconda), ma è crollata praticamente nell’ultima curva, perdendo velocità e lasciando spazio alle rivali.