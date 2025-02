Oasport.it - Snowboardcross, bis di Eliot Grondin a Beidahu, Lorenzo Sommariva fuori ai quarti

Nessun italiano va oltre idi finale in gara-2 a(Cina) in Coppa del Mondo di. Dopo il quinto posto di ieri, non è riuscito a ripetersiche ha visto chiudere il suo percorso aidi finale.negli ottavi invece Omar Visintin. Bis perche si ripete dopo il successo di ieri.e Visintin che erano inseriti nella stessa batteria negli ottavi di finale: il genovese è partito bene e si è imposto controllando la heat davanti al francese Julien Tomas.invece il meranese che non è riuscito, un po’ come successo ieri, ad avere un buono spunto allo start e a prendere un buon abbrivio.Nulla da fare perinvece neidi finale: l’azzurro è rimasto nella morsa dei due francesi Julien Tomas e Leon Bozzolo.