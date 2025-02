Oasport.it - Snowboard, Ruka Hirano e Chloe Kim a segno ad Aspen nell’halfpipe

Andata in archivio la penultima tappa della Coppa del mondo di, specialità halfpipe, sulle nevi di(USA). In Colorado lo spettacolo non è mancato e i migliori nelle loro evoluzioni aeree con la tavola sono stati il giapponesee la statunitenseKim.Il nipponico ha ottenuto la quinta vittoria nel massimo circuito, grazie allo score di 93.25. La terza run è stata decisiva per lui, convincendo la giuria. Un appuntamento tutto in famiglia, visto il secondo posto del fratello Ayumu con 89.50. Un trionfo giapponese, considerando la terza piazza di Ryusei Yamada (88.25) e la quarta di Yuto Totsuka (87.50). A guidare le fila della classifica di specialità dunque sono i due, con Ayumu che con 290 punti precededi 5 lunghezze.Nella prova femminile l’americana Kim è stata l’unica a infrangere la barriera dei 90 punti, ottenendo un eccellente 91.