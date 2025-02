Snowboard cross Cdm slopestyle | Jobin e Sadowski Synnot vincono ad Aspen

Leggi su Sportface.it

Prosegue lo spettacolo delload, in Colorado, dove quest’oggi si sono tenute le prove di. Ad aggiudicarsi le prove odierne sono Francisnella gara maschile e Zoiin quella femminile: per entrambi si tratta del primo successo stagionale nella specialità, con la neozelandese che prima di oggi aveva centrato un secondo posto a Laax, in Svizzera. In particolare, il canadese, secondo dopo la prima prova, realizza 79.30 punti nel secondo salto per prendersi la vittoria superando il cinese Yiming Su, che nel secondo tentativo non è riuscito a migliorare il 78.36 del primo. A completare il podio è lo statunitense Sean Fitzsimons con 77.43 punti: gara tiratissima, quindi, con ben tre atleti racchiusi in meno di due punti. Più staccato il resto del gruppo, tanto che il quarto posto è fossato a 70.