Ilrestodelcarlino.it - Snoopy, festa amarcord. Auguri in diretta di Vasco per i 55 anni della discoteca: "Insieme serate bellissime"

E’ stato davvero un compleanno speciale quello dello, la storicadi piazza Cittaa Modena, che venerdì sera ha celebrato i 55dall’apertura. Durante i festeggiamenti, infatti, è arrivata una sorpresa per le 800 persone presenti: la telefonata indiRossi, da Los Angeles. Un legame, quello del rocker con il locale modenese (tuttora in attività), che risale alla metà degliSettanta e che non si è mai interrotto, come dimostra anche il post che ilnazionale ha dedicato allo, sulla scia dei ricordi personali. "È stata una bellissima– afferma Fabrizio Z, organizzatore dell’evento e autore e produttore – sembrava di essere tornati agliOttanta, quando non c’erano i social e ci si trovava in compagnia nelle discoteche, per divertirsi e fare amicizia.