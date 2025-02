Smettila di dare appuntamenti spot comincia a frequentare davvero gli amici

Leggi su Gqitalia.it

Stare insieme agli altri non significa vedersi una volta ogni tanto, ma frequentarsi. L'anno scorso ho avuto modo di rivedere duedopo parecchio tempo. Dopo un paio di birre, però, abbiamo accampato le scuse di rito sulla nostra vita impegnatissima e la serata si è chiusa serenamente, magari un po' prima del previsto. Così, visto che i miei duestanno insieme, ci siamo messi d'accordo di andarli a trovare per una bella cenetta.Tra una cosa e l'altra, abbiamo pensato di rivederci la settimana successiva, in un momento nel quale nessuno di noi era impegnato. Eppure, una volta considerata l'idea più da vicino, ci è parsa eccessiva. Perché rivedersi tanto presto? Alla fin fine, ci eravamo detti tutto tra un sorso di birra e l'altro, a cosa sarebbe servito un altro incontro?Darsi appuntamento ogni tanto e frequentarsi sono due concetti diversi.