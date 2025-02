Oasport.it - Slittino, Mondiali Junior St. Moritz 2025: nel singolo maschile azzurrini fuori dal podio. Vince l’austriaco Paul Socher

Nella seconda ed ultima giornata deidi, in corso a St., in Svizzera, gliterminanodalnel: nella gara vinta dal, in casa Italia Lukas Peccei è quarto, Leon Haselrieder è sesto e Philipp Brunner è decimo.La medaglia d’oro va al, che fa segnare il miglior crono in entrambe le run, trionfando in 2’20?113, con 0?123 di vantaggio sul tedesco Marco Leger, alla piazza d’onore e con 0?280 sull’altro austriaco Noah Kallan, sul gradino più basso del.Quarto, ma molto lontano dai primi tre, si piazza l’azzurrino Lukas Peccei, il quale paga 0?870 dalla medaglia d’oro. Quinta piazza per l’altro austriaco Fabio Zauser, staccato di 0?959, davanti all’azzurrino Leon Haselrieder, sesto a 1?241.