Sleeping Dogs il film è in fase di sviluppo e Simu Liu interpreterà Wei Shen per un report

Ilbasato su, il celebre videogioco del 2012 pubblicato da Square Enix, è finalmente in lavorazione, stando ad un. A confermare la notizia è stato IGN, precisando cheLiu, attore noto per il suo ruolo in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, sarà il protagonista Weie anche produttore del progetto.Secondo le informazioni di IGN, la pellicola è sviluppata da Story Kitchen, lo studio dietro le trasposizioni di Sonic the Hedgehog e della serie animata di Tomb Raider, e vede la collaborazione di Square Enix, detentrice dei diritti del gioco.Precisiamo che questa non è la prima volta che si tenta di portare la Proprietà Intellettuale del publisher giapponese sul grande schermo, visto che nel corso del 2017, Donnie Yen era stato annunciato come protagonista, ma il progetto è stato alla fine cancellato.