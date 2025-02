Oasport.it - Skicross, quattro azzurri superano le qualificazioni di gara-2 a Veysonnaz

Si sono disputate a(Svizzera) ledi-2 divalida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle: passano alla fase ad eliminazione diretta Simone Deromedis, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni tra gli uomini e Jole Galli tra le donne. Fuori Dominik Zuech, Edoardo Zorzi e Yanick Gunsch.Nellemaschili si impone il canadese Reece Howden in 54?43, davanti all’elvetico Ryan Regez, secondo a 0?19, ed allo svedese David Mobaerg, terzo a 0?29. Quinta piazza per Sinome Deromedis, a 0?55, 19° posto per Davide Cazzaniga, a 1?23, proprio davanti a Federico Tomasoni, 20° a 1?25. Eliminati Dominik Zuech, 35° a 1?66, Edoardo Zorzi, 43° a 2?10, e Yanick Gunsch, 47° a 2?40.Nellefemminili il miglior crono è della canadese India Sherret, che chiude al comando con il tempo di 57?70, andando a precedere la tedesca Daniela Maier, seconda a 0?16, e l’altra canadese Marielle Thompson, terza a 0?26.