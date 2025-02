Oasport.it - Skicross: nuovo leader! Deromedis 5° in gara-2 a Veysonnaz, ma balza in testa alla generale

Niente killer instinct per Simone, che da oggi però guarda tutti dall’alto della classifica. Il fuoriclasse trentino ha mancato l’appuntamento con la big final in occasione della secondavalida per la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di, andata in scena sulle nevi svizzere di. Un risultato importante, anche se leggermente amaro per l’azzurro, il quale ha approfittato solo in parte del passaggio a vuoto dell’ormai exFlorian Wilmsmann, uscito ai quarti.Andiamo con ordine: dopo aver condotto degli ottavi con grande personalità, Simone si è reso artefice di un fantastico quarto di finale in cui ha fatto valere fin da subito la sua personalità, partendo benissimo dal cancelletto ed imponendo la sua forza dopo la struttura di partenza, arrivandoprima curva per primo e rimanendo inper tutta la durata del tracciato.