Oasport.it - Skicross: Jole Galli settima nella gara-2 di Veysonnaz, vince la solita Marielle Thompson

Niente da fare per. L’azzurra si è dovuto accontentare solo dellaposizione in occasione della-2 di, località della Svizzera che ha ospitato questo finena la quinta tappa del circuito valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di. Semifinale sfortunata per la valtellinese, viziata da una defaillance al via.Nello specifico dopo degli ottimi quarti l’atleta è rimasta pesantemente attardata proprio all’inizio, inchiodando sui roll inaugurali, fattore che le ha fatto perdere non poco terreno sulle avversarie, costringendola a chiudere al quarto posto e ad accontentarsi della small final.Migliore la start section della finalina, dove perònon è riuscita a tenere il ritmo delle francesi Griller Baubert e Berger Sabbatel, rispettivamente quinta e sesta davanti proprio all’azzurra, ottava invece la tedesca Luisa Klapprott.