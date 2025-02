Thesocialpost.it - Siria, attentato a Manbij: almeno nove morti e 15 feriti in un’esplosione vicino a un sito militare

Leggi su Thesocialpost.it

persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite inche ha colpito un’automobile nei pressi di unnella città di, nella zona settentrionale della, attualmente sotto il controllo delle fazioni dell’Esercito nazionaleno, coalizione armata sostenuta dalla Turchia. La notizia è stata riportata dall’Osservatoriono per i diritti umani, centro di monitoraggio con sede a Londra ma dotato di una vasta rete di fonti sul territorio.L’area di, strategicamente rilevante, è diventata uno dei principali teatri di scontro tra le forze appoggiate da Ankara e le Forze democratichene (Sdf), una coalizione di milizie a maggioranza curda, composta prevalentemente dalle Unità di protezione popolare (Ypg). Quest’ultimo gruppo è ritenuto dalla Turchia un’“organizzazione terroristica”, in quanto ritenuto legato al Pkk (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), attivo in territorio turco.