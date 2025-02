Ilgiorno.it - Sindaci pavesi al presidio degli agricoltori

Una richiesta di sostegno alla lotta che glistanno portando avanti arriverà in consiglio comunale a Pavia. Il sindaco Michele Lissia, che venerdì ha incontrato una delegazione di manifestanti, da martedì inpermanente a Casteggio, ha promesso il coinvolgimento di tutta l’assemblea cittadina. "Abbiamo trovato una persona molto disponibile con la quale siamo riusciti a confrontarci per un’ora e mezza" ha detto Enrico Chioetto, uno dei portavoce di Riscatto agricolo, l’organizzazione che ha fatto partire la protesta per ottenere lo stato di crisi, dopo un’annata agricola difficile per il maltempo. Nel frattempo l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa ha definito "proficuo l’incontro con gli, che hanno spiegato il loro disagio e chiesto l’adesione a una serie di iniziative.