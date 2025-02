Formiche.net - Silicon Valley d’Europa? La politica culturale si fa agendo su innovazione e imprenditoria

Rachel Reeves, Cancelliere dello Scacchiere inglese ha annunciato misure volte a dare un nuovo slancio all’economia britannica e interrompere il percorso di stagnazione. Tra le anticipazioni, Reeves non ha mancato di includere la possibilità di realizzare latra Oxford e Cambridge. Malgrado si tratti di una dichiarazione accolta non senza scetticismo, l’ipotesi che sia la Gran Bretagna una ipoteticaè un elemento che merita senza dubbio una riflessione da parte degli altri stati del vecchio continente. L’ipotesi di una nuovaè infatti un elemento che permette di aprire uno scenario: non solo la(quella originale) può essere replicata, ma può essere fatto anche in un contesto differente dagli Stati Uniti.Condizione che, in un contesto in cui il presidente Usa adotta strategie protezionistiche, potrebbe risultare di particolare interesse.