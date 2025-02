Gqitalia.it - Siamo stati a Copenaghen insieme al designer di menswear del momento, Frederik Berner Kühl

Asono da poco passate le tre del pomeriggio, ma il sole è già un lontano ricordo. Il cielo è coperto da uno strato uniforme di nuvole grigie, mentre scende una pioggia così sottile da essere quasi impercettibile. Accanto a me, seduto al posto del guidatore su una vecchia Seat Ibiza con targa danese, c'è, fondatore e direttore creativo di uno dei brand dila cui fama è cresciuta a dismisura nella bolla degli appassionati di abbigliamento maschile:, da pronunciare rigorosamente "Berna Chiul".Ventiquattro ore prima del nostro incontro,ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2025 del suo brand all'interno del flagship store di Gammel Mønt, la strada principale di