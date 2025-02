Ilgiorno.it - Si torna a nuotare in piscina. Finita la messa in sicurezza

Per l’impianto natatorio, chiuso ormai da mesi, è finalmente arrivato il momento di riaprire i battenti, dopo che lo scorso mese di novembre erano state verificate anomalie in una delle travi di legno della copertura dell’impianto. Da quel momento erano iniziate le verifiche necessarie per consentire il proseguimento indelle attività: praticamente tutti i corsi erano stati “congelati“. "Siamo emozionati di annunciarvi che lunedì 17 Febbraio lariaprirà al pubblico con tutte le attività - spiegano i responsabili dell’impianto, che chiamano a raccolta i tanti frequentatori dell’impianto, che da mesi erano in attesa di informazioni -. È stato un periodo difficile per tutti. Ora siamo pronti più che mai per ripartire". La riattivazione del servizio avverrà in condizioni di massima, anche se i frequentatori potranno immediatamente verificare che qualcosa è ancora in divenire.