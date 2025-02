Liberoquotidiano.it - Si sveglia e va in bagno? Una scoperta da incubo, cosa trova nel water

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si, va inuna sgradevole sorpresa, una "presenza" inattesa nel: un lungo serpente. Un risveglio daquello raccontato da Kacey-Leigh Moss, una ragazza di 21 anni di Burnley, nel Lancashire, Regno Unito. Lo spiacevole episodio risale allo scorso 24 gennaio. Come lei stessa ha spiegato ai tabloid britannici, per fortuna si è accorta subito che c'era qualche di strano che si muoveva all'interno del wc. In questo modo è riuscita a evitare pericolosi contatti. "Quando mi sono avvicinata, ho visto che era tutto avvolto a spirale dentro il- ha raccontato -. Sono rimasta paralizzata, non ero mai stata così spaventata in vita mia". Dopo aver visto il serpente, la ragazza è corsa are il fidanzato Henry per chiedere aiuto. A quel punto la coppia si è rivolta al personale specializzato della Rspca (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), un ente benefico che promuove il benessere degli animali in Inghilterra e in Galles.