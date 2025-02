Ilgiorno.it - Si intrufola nell’ospedale di Codogno, denunciato trentenne molesto

L’ospedale fa i conti da tempo con la sua permeabilità. Essendo un complesso ampio, è molto facile accedere nella struttura da una delle numerose aperture difficilmente sorvegliabili. Alcuni sindacalisti della categoria sanità avevano posto il problema in passato ribadendo che, soprattutto nei sotterranei, si aggiravano presenze sospette, specie senzatetto in cerca di un posto caldo dove ripararsi. Venerdì sera la conferma che il nosocomio di viale Marconi è ancora un punto di riferimento per senza fissa dimora è arrivata dall’intervento dei carabinieri sopraggiunti sul posto in seguito a una segnalazione al 112. I sanitari, infatti, erano continuamente infastiditi da un, che si aggirava tra gli spazi dell’ospedale disturbando la normale attività degli operatori. L’individuo, che godeva di buona salute e non aveva motivo di rimanere nel presidio, era sostanzialmente un intruso e ha rifiutato qualsiasi intervento assistenziale.