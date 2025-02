Ilfogliettone.it - Si inasprisce scontro tra governo e magistrati: i 43 migranti tornano in Italia e sbarcano a Bari. “Giudici contro la Cassazione”

Quarantrénella tarda serata, dopo che la Corte d’Appello di Roma ha ribaltato i trattenimenti nel CPR albanese di Gjader. Un verdetto che scatena un terremoto politico, riaprendo la guerra tra ilMeloni e la magistratura, già incandescente per il caso Almasri. A Palazzo Chigi non arretrano di un millimetro: “Avanti con i centri in Albania”, mentre l’opposizione tuona: “Fallimento epocale”.La sentenza-choc e la linea dura del Viminale“Liberi di tornare”. Con questa motivazione, idella Corte d’Appello di Roma hanno cancellato venerdì sera i provvedimenti di trattenimento per i 43, aprendo una voragine nello schema difeso dal. Fonti del Viminale contrattaccano: “Le corti rinviando alla Corte Ue prendono tempo, ma il modello Albania è già nel Patzo europeo 2026”.