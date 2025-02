Sport.quotidiano.net - Si gioca a Fermignano. Sangiustese, nel mirino il fanalino di coda Fano

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ecco una gara dalle mille insidie: si rischiano infatti delle figuracce qualora non ci sia l’approccio giusto". Luigi Giandomenico, allenatore della, avverte itori di non sottovalutaree di non farsi condizionare dal fatto che sia ultimo in classifica e dai 28 punti di differenza. Si giocherà ae il fischio d’inizio sarà dato alle 14.30. Sono le classiche partite in cui c’è tutto da perdere, specialmente per una formazione che nel girone di ritorno ha ingranato le marce alte che le hanno permesso di insediarsi nei playoff, e adesso lafarà di tutto per rimanerci. "Come sempre – spiega il tecnico dei rossoblù – i miei si sono allenati molto bene in settimana. Sono contento di loro, vanno sempre a mille, lavorano ogni giorno con intensità. Tornando alla gara di oggi contro, c’è il rischio di rilassarsi perché loro hanno dei problemi che invece per gli avversari potrebbero essere una molla per dare ancora di più".