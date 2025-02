Inter-news.it - Shevchenko: «Milan può dare una svolta alla stagione. Gimenez importante!»

Andriy Shevchenko si è espresso nel pre-partita di Milan-Inter, sfida che si disputerà alle ore 18 allo Stadio San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Andriy Shevchenko ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio di Milan-Inter: «Si tratta di un giocatore molto importante, potrebbe dare una svolta al campionato del Milan. Speriamo si inserisca bene e faccia felici i tifosi del Milan. Mi manca molto vedere lo stadio pieno, in Ucraina, ci mancano questi momenti. Per questo vivo tale derby con grande emozione, con la voglia di vedere un bel calcio. I problemi attuali del Milan possono essere risolti: il Milan con una grande vittoria può dare una svolta al suo campionato, cambiando tante cose. Penso che ora siano necessarie una serenità e una voglia di fare bene per il club».