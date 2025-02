Sport.quotidiano.net - Sfida playoff per la Valsa Group. L’obiettivo minimo passa da Cisterna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Col sesto posto ormai a una distanza incolmabile e nessuna altra velleità di alta classifica da soddisfare, laha due obiettivi all’ordine del giorno: uno che guarda la futuro, ovvero completare un mercato nel quale "i giocatori importanti hanno già tutti firmato da due mesi" per cercare di fare qualche investimento mirato e di prospettiva; e il secondo obiettivo, più contingente, quello di mantenere una delle due posizioni rimaste a disposizione per i, la settima e l’ottava, difendendole dall’attacco di, Padova e Grottazzolina. Ecco che il match di stasera adi Latina diventa uno spartiacque decisivo per De Cecco e compagni, al fine di consolidare e assicurarsi quello che era un obiettivodi inizio stagione assieme ai quarti di Coppa Italia: la qualificazione alla post season.