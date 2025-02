Lanazione.it - Sfida allo spopolamento. A Calzolaro prende vita la nuova scuola dell’infanzia

Nata dalla demolizione dell'edificio preesistente "è stata progettata – dice l'Amministrazione comunale - per rispondere alle esigenze di una didattica sempre più innovativa e inclusiva": 594 mila euro la spesa, che "ha permesso la costruzione di un plesso moderno, sostenibile ed ecocompatibile, con spazi educativi pensati per garantire grande comfort e la migliore esperienza formativa per i più piccoli". L'inaugurazione si terrà sabato 8 febbraio alle 11. La struttura dispone di due aule con servizi igienici, ambienti dedicati alle attività pratiche e alle attività libere comuni alle due sezioni, oltre a spazi riservati al personale. È stato inoltre realizzato un locale per il porzionamento dei pasti ed una dispensa.