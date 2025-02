Iodonna.it - Settembre in previsione di Sanremo 2025: "Vertebre è un grido generazionale di denuncia della fragilità"

Milano, 31 gen. (askanews) –è in gara nella categoria Nuove Proposte del Festival dicon il brano “” (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music). Un brano intenso e personale che parlavulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni racconta l’artista. Leggi anche › Come sono le canzoni di: le recensioni e i voti in anteprima “io lo identifico un po’ undial fatto che noi ragazzinostra età secondo me abbiamo molte, molte difficoltà, quindi ho voluto a gestire le nostre emozioni. Quindi ho voluto un po’ mettere su carta quelli che erano i miei pensieri riguardo questa cosa e secondo me la frase chiave per capire un po’ tutto il senso del brano è nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età, perché nessuno ci ha mai dato un manuale di vita che ci spiega come vivere, come gestire tutte queste emozioni che secondo me per la nostra generazione e a vent’anni è veramente difficile sapere come gestire”.