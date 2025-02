Quifinanza.it - Servizio civile universale per oltre 62mila operatori, c’è tempo fino al 18 febbraio

Leggi su Quifinanza.it

È stato pubblicato il bando per la selezione di 62.549volontari che saranno impiegati in progetti del(Scu), da realizzare in Italia e all’estero. Le domande possono essere presentatea metà. Ilrappresenta un’opportunità lavorativa altamente formante per i giovani tra i 18 e i 28 anni.I progetti, della durata compresa tra 10 e 12 mesi, offrono un assegno mensile,a un’esperienza formativa riconosciuta. I volontari selezionati possono operare in diversi settori, tra cui assistenza, la Protezione, l’educazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.Bando Scu 2025: posti, progetti e pagamentiIlè un’opportunità di formazione e di lavoro per i giovani, ma non solo.