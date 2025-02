Inter-news.it - Serturini: «Inter Women, tre punti importanti per la poule scudetto!»

suTV ha commentato la vittoria dell’in campionato contro la Fiorentina, dicendosi soddisfatta in vista della.GRANDE VITTORIA – Annamariaha commentato così la partita vinta contro la Fiorentina: «La vittoria conta tantissimo, l’eliminazione dalla Coppa Italia brucia tanto, ma siamo state brave. Grazie al tecnico e al suo staff perché ci hanno caricato tantissimo, questo è frutto di lavoro ma anche del nostro sorriso. Ci portiamo a casa questi tre, valgono oro perché adesso abbiamo l’ultima partita prima di iniziare la. Siamo a +10 dalla Fiorentina, molto forte in classifica, anche se siamo consapevoli di essere anche noi molto forti. Mio assist per il gol di Cambiaghi? Sto bene lavoro ogni giorno dall’allenamento alla partita al dopo partita perché è fondamentale.