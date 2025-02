.com - Serie D / L’Ancona soffre ma strappa sul finale il pari a Sora: 1-1

Prova difficile per i dorici che risentono del pressing avversario non riuscendo mai ad imporsi e salvati a più riprese dalle parate di Laukzemis. Rimasti in 10 dopo l’espulsione di Varriale subiscono l’iniziativa vincente di Gomez per poi impattare grazie ad un lucido Battistini. Domenica prossima, scontro diretto al Del Conero contro TeramoANCONA, 2 febbraio 2025 –la spunta con un puntoto dal Tomei dial termine di una gara sofferente dove i locali hanno saputo gestire e mettere a più fasi in difficoltà il centrocampo dorico.L’espulsione di Varriale, per fallo di reazione, appena subentrato, è stata decisiva alla controparte per l’iniziale vantaggio rimediato in extremis da una trovata di Battistini, in campo dal primo minuto per la prima volta a fare le veci dei febbricitanti Balcastro (non convocato) e Martiniello (subentrato solo a ripresa inoltrata).