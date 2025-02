Cesenatoday.it - Serie D, la Sammaurese non muove la classifica: pareggio senza reti con lo Zenith Prato

Leggi su Cesenatoday.it

gol per la, cui manca solo il gol e deve accontentarsi dello 0-0 in trasferta contro lo. Primo tempo in cui, dopo un avvio propositivo dei locali (Pozzer para facilmente sulla girata di Longo al 13?), i romagnoli prendono maggiormente l’iniziativa, seppur.