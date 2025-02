Sport.quotidiano.net - Serie D. Fezzanese cerca il bis contro l’ostico Figline

Laoggi pomeriggio alle 14.30 acercherà il bis. La compagine del presidente Arnaldo Stradini nella gara d’andata con i valdarnesi si impose 1-0 ed è reduce dalla vittoria per 2-1 di domenica scorsa a Seravezza nello sdiretto per la salvezza con il Terranuova e vuole pertanto replicare tale successo per continuare la sua rimonta. La terna arbitrale vede come direttore di gara Gambin di Udine con assistenti Giada Di Carlantonio di Roma 2 e Fiore di Roma 1. Tutto l’ambiente di Fezzano ci crede ad incominciare dalla società, dal mister e dal suo staff, dai giocatori e dai tifosi in quanto tutto è ancora possibile mancando tredici partite alla fine della regular season. Bisogna soltanto avere più continuità di risultati e migliorare la fase difensiva dato che in questo momento purtroppo i fezzanoti hanno la peggior difesa del girone avendo subito quaranta gol in ventuno partite.