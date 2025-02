Sport.quotidiano.net - Serie B, il Brescia passa allo stadio dei Marmi. Carrarese sconfitta 1-2

Carrara, 2 febbraio 2025 – Quartaconsecutiva, seconda in casa, per unache si è complicata le cose da sola sbagliando un rigore sullo 0 a 0 e prendendo due gol nel finale di un primo primo tempo piuttosto bloccato in cui sono latitate le opportunità da rete. Gli azzurri fanno più degli avversari ma faticano a finalizzare. Al 26’, però, arriva l’occasionissima su calcio di rigore. Tutto nasce da una punizione di Schiavi respinta dal portiere con palla rigiocata ottimamente in area da Zanon per Shpendi che viene sgambettato da Lezzerini. Sul dischetto si presenta lo specialista Schiavi che si fa respingere la conclusione dall’estremo difensore. Gol fallito e gol subito. Al 41’ Melegoni perde palla in uscita e su un tiro rimpallato la sfera arriva sulla testa di Bertagnoli che con una palombella batte Fiorillo.