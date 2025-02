Bresciatoday.it - Serie B, Carrarese-Brescia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Bresciatoday.it

Questo pomeriggio alle ore 15, ilsarà impegnato in trasferta contro lanel match valido per la 24ª giornata diB. Una partita di grande importanza per entrambe le squadre: le Rondinelle cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout, mentre i toscani vogliono.