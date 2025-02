Sport.quotidiano.net - Serie B: alcuni giocatori ancora alle prese con l’influenza, solo all’ultimo momento si capirà chi potrà esserci o meno. Adamant fa la conta dei giocatori disponibili. A Jesolo una trasferta da affrontare in salita

Jenon deve portare bene all’, che per la seconda volta su due in campionato affronta i veneti in condizioni fisiche precarie, cercando di rischiare il fondo del barile per trovare quelle energie necessarie a superare i malanni di stagione e portarsi a casa un successo che sarebbe importantissimo in ottica seconda fase. Al Pala Cornaro (ore 18) i biancazzurri fanno visita alla Secis dopo aver attraversato tre giorni da incubo sul fronte della febbre e dela ridosso della palla a due sichiscendere in campo e chi no, dopo aver annullato l’namento di venerdì pomeriggio con seidebilitati, ieri mattina la condizione generale era un minimo migliorata, ma neppure tanto, e 2-3accusavanosintomi febbrili. In pratica, proprio come successe all’andata quando il grave infortunio di Turini e quelli di Tio e Santiago condizionarono l’immediata vigilia della sfida, Ferrara non ha potuto preparare alcun piano partita, e dovrà entrare in campo forte dell’autostima e della consapevolezza guadagnate nell’ultimo mese.