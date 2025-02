Anteprima24.it - Serie A Silver: la Genea Lanzara cade al Pala Santoru di Sassari

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver conquistato tre risultati utili consecutivi, laincappa nella prima sconfitta del girone di ritorno. I salernitani cedono, difatti, ai padroni di casa del Verdeazzurrocol punteggio finale di 35-28. Una gara che riflette i problemi settimanali legati ad indisponibilità varie che hanno certamente pesato sull’andamento del match, vinto meritatamente dai sardi.Un risultato positivo avrebbe consentito alladi agganciare addirittura le posizioni che contano per i playoff, ma la sconfitta rimediata ed unadi incroci di risultati apre una vera e propria bagarre per la lotta alla salvezza diretta, con sei squadre in appena quattro punti ed un girone di ritorno tutto da vivere. In campo è scesa una squadra poco attenta e lucida, lontana da quella vistasi nei precedenti weekend, il Verdeazzurro così, al gran completo ed in un buon momento di forma, ha sfruttato una ghiotta occasione per accaparrarsi i due punti ed agganciare proprio i rossoblu in classifica, tra l’altro con il vantaggio degli scontri diretti.