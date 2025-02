Rompipallone.it - Serie A, è duello tra Roma e Como per il difensore: le ultime

Occhi puntati sia dellache delsul giovane. Di seguito riportate lenovità dell’affareManca davvero poco tempo alla fine della finestra di calciomercato invernale, eppure, le squadre sono concentrate sullemosse di mercato per poter migliorare e rendere ancora più competitiva la propria rosa in vista delle prossime partite.Laè una delle squadre diA che è ancora a lavoro per aggiungere innesti alla propria squadra. Dopo aver ceduto sia Hermoso al Bayern Leverkusen che Zalewski all’Inter, Ghisolfi vorrebbe trovare il giustoper rafforzare il reparto dal momento che è rimasta con i soli Mancini, Hummesl e Ndicka, tre centrali in rosa giocando anche con una difesa a tre., nuovo tentativo per MarmolLa società giallorossa è alla ricerca di un, soprattutto in vista anche della partita in Coppa Italia contro il Milan, dove Mancini è squalificato.