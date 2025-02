Ilrestodelcarlino.it - "Sempre meno tabù dallo psicologo"

Dottor Alessandro Cinti Luciani, psicoterapeuta, sono aumentati negli anni i giovani che si rivolgono agli psicologi? "Sì, sono aumentati. Soprattutto dopo il Covid c’è stato un aumento del numero di giovani e adolescenti, ma anche di adulti, che hanno avuto accesso allo studio dello psicoterapeuta". Cosa ha portato all’aumento delle richieste? "E’ venutoil pregiudizio sulla figura dello, in parte dovuto al discorso legato al Covid che ha sdoganato la figura dellocome figura d’aiuto. Gli psicologi hanno iniziato a lavorare in maniera assidua nelle scuole e genitori, docenti e studenti, hanno iniziatopiù a vedere la figura dellocome un professionista della salute come altre figure". Quali sono i disagi raccontati dai giovani? "La maggior parte dei giovani manifesta una problematica di ansia e attacchi di panico collegati all’assenza di un desiderio chiaro e preciso, senza una motivazione, uno scopo o un obiettivo chiaro.