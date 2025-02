Iltempo.it - "Sembravi una ne*ra", il commento di Rettore da Liorni fa calare il gelo

Vittorio Feltri gliela perdonerebbe di buon grado, sulla scia del pensiero per cui le cose vanno chiamate col loro nome. Il mondo social, nell'era politically correct, no. Ildi Donatellasull'esibizione della cantante italo-romena Loredana Errore, impegnata nel duetto con Marco Masini, si è rivelato una gaffe tanto evitabile quanto involontaria. “Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, miquasi una”, ha detto la cantautrice e attrice veneta - al suo apice artistico negli anni Ottanta e Novanta – per giudicare la performance della concorrente di “Ora o mai più”. A quel punto è subito intervenuto il conduttore del programma del prime time di Rai 1 del sabato, Marco, nel tentativo di porre una toppa ed evitare l'ennesima polemica sul vocabolario ammesso in luoghi di pubblico dominio: “Miquasi una voce black”, volevi dire.