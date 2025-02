Sport.quotidiano.net - Sella a Cremona: decisiva la lotta a rimbalzo: "In attacco ne conquistano undici a partita"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tour de force della Benedetto continua e oggi pomeriggio fa tappa al PalaRadi di(palla a due ore 18, arbitri Radaelli, Giunta e Coraggio). Di fronte la Juvi dell’ex coach Luca Bechi, per 40 minuti al sapore di scontro diretto per la salvezza. Due infatti sono i punti in più dei lombardi in classifica rispetto alla Benedetto, fermata in casa mercoledì da Rieti dopo tre vittorie consecutive, e tre sarebbero potute arrivare in fila anche per, bruciata sulla sirena nell’infrasettimanale a Cividale da un tap-in di Ferrari. Il buon momento di forma di entrambe darà vita ad un match aperto, che la Benedetto dovrà approcciare con attenzione e cura nei dettagli, soprattutto dietro, come fatto sette giorni fa a Torino. "Sono il terzo migliordel campionato dietro a Udine e Rimini, e in più saranno affamati e arrabbiati per la sconfitta arrivata all’ultimo secondo a Cividale".